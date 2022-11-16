Polonya Cumhurbaşkanı Duda: 'Przewodow'daki patlama Polonya'ya yönelik bir saldırı değildi'

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Başbakan Mateusz Morawiecki ile birlikte basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın güneydoğusundaki Przewodow köyünde dün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin "Przewodow'daki patlama Polonya'ya yönelik bir saldırı değildi. Ukrayna açık ve anlaşılır bir şekilde Rus füzelerini düşürmek amacıyla roketler fırlatarak kendini savundu. Her şey bunun talihsiz bir kaza olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ebru Orhan



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