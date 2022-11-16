Polonya Hükümet Sözcüsü: "Muharebe hazırlıklarımızı arttırıyoruz"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki başkanlığında yerel saatle 21.00 itibarıyla düzenlenen Polonya Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerden birinin Polonya'ya düşerek 2 kişiyi öldürdüğü haberleri sorulan Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya'nın doğusunda Ukrayna sınırı yakınındaki Hrubieszow ilçesine bağlı Przewodow köyünde bugün bir patlama meydana geldiğini ve 2 Polonya vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yetkililerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğünü belirten Piotr Müller, patlamanın nedenine ilişkin bilgi vermekten kaçındı. Sözcü Müller, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantıda askeri birlikler başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerinin muharebe hazırlıklarının arttırılması kararı alındığını bildirdi.

Toplantının ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da ABD Başkanı John Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Ebru Orhan



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