Polonya korona virüs önlemlerinde kısmi gevşemeye gidiyor

Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde karantina tedbirleri uygulanan Polonya'da kısmi gevşemeye gidiliyor. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Marlena Malag ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde uygulanan karantina tedbirlerinde 1 Şubat'tan itibaren kısmi gevşeme yapılacağını açıkladı.

Polonya toplumundaki sosyal disiplinin bir sonucu olarak pandemiyi kontrol altına aldıklarını belirten Niedzielski, bu kapsamda 1 Şubat'tan itibaren alışveriş merkezleri, dükkanlar, müze ve sanat galerilerinin yeniden açılacağını aktardı. Niedzielski ayrıca dükkanlarda 10.00-12.00 saatleri arasında yalnızca yaşlılara hizmet verilmesi uygulamasının da 1 Şubat'tan itibaren sona ereceğini açıkladı.

Oteller, kayak merkezleri ve restoran gibi işletmeler kapalı kalmaya devam edecek

İngiltere, Fransa ve İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesindeki endişe verici durum karşısında Polonya'nın "yeşil bir ada" olmasını beklemenin zor olduğunu ifade eden Niedzielski, kısıtlamaya gidilen diğer alanlarda adım atılması içinse henüz erken olduğunu açıkladı.

Bakan Niedzielski, geçtiğimiz hafta 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerin örgün öğretime başlamasının ardından geri kalan sınıflar için örgün eğitim tarihi olarak 14 Şubat'tı işaret etti. Bu tarihe kadar istatistiklerin iyiye gitmesi durumunda öğrencilerin örgün öğretime dönmelerinin gündeme gelebileceğini aktaran Niedzielski, oteller, kayak merkezleri, fitness salonları, restoran ve barların yeniden açılması için bir tarih vermenin henüz çok erken olduğunu açıkladı.

Yurtdışından gelenlere 10 gün zorunlu karantina

Otellerde yalnızca sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin kalabildiği Polonya'da, spor tesislerindeyse yalnızca profesyonel sporcular antrenman yapabiliyor. Korona virüs kısıtlamaları kapsamında tren, otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçlarıyla yurtdışından gelen herkes 10 günlük karantina uygulanıyor. Düğün, cenaze gibi her türlü toplu etkinliğin yasak olduğu ülkede, en fazla 5 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.

Toplam vaka 1 milyon 496 bin 665'e ulaştı

Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 7 bin 156 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 496 bin 665'e ulaştığı belirtildi. Bakanlık, son 24 saatte 389 kişinin daha kaybetmesi ile toplam can kaybının 36 bin 443'e yükseldiğini aktardı.

Polonya'da 27 Aralık'ta başlayan toplu aşılamadan bu yana Covid-19'a karşı 1 milyon 8 bin 253 kişi aşılandı.

Ebru Orhan

