Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "Alman Patriotları en azından yıl sonuna kadar Polonya'da kalsın istiyoruz"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya'nın Zamosc kentindeki 18. Uçaksavar Alayı'nda Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile bir araya geldi. Beraberindeki heyetle birlikte bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili konuları görüşen iki bakan daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Blaszczak, Ukrayna'ya sağlanan destek konusunda Polonya'nın önemli rol oynadığını, Ukrayna'ya verilen tüm ekipmanın Polonya'dan geçtiğini ifade ederek, ülkesindeki hava savunma sisteminin genişletilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Blaszczak, "Amerikan Patriotlarımız, Alman Patriotlarımız var, bu sayede Ukrayna'ya iletilen ekipmanın güvenliğini sağlayan sisteme sahibiz" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın Belarus'ta gittikçe derinleşen etkisi, Wagner Grubu üyelerinin bu ülkeye yerleştirilecek olması, Rus nükleer silahlarının Belarus'a konuşlandırılması gibi tehditleri dikkate aldıklarında Alman Patriot füzelerinin en azından 2023 sonuna kadar Polonya topraklarında kalmasını arzu ettiklerini söyledi.

"Tankların bakım ve onarımı da en az mühimmat tedariki kadar önemli"

Blaszczak'ın ardından söz alan Almanya Savunma Bakanı Pistorius ise halen devam etmekte olan acımasız Rus saldırısı karşısında kendisini savunan Ukrayna'ya sağladıkları desteği azaltmalarının söz konusu olamayacağını belirterek, Polonyalı mevkidaşı ile Ukrayna'ya verdikleri Leopard tanklarının bakım ve onarımı konusunu da ele aldıklarını söyledi.

Geçtiğimiz nisan ayında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Toplantısı'nda söz konusu tankların bakım ve onarımı için Polonya'da bir merkez kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını hatırlatan Bakan Pistorius, iki ülke savunma bakanlığı ve savunma sanayi temsilcileri arasında yürütülmekte olan oldukça karmaşık ve yoğun görüşmelerde epey ilerleme kaydettiklerini aktardı.

Bakan Pistorius, "Zamanın oldukça daraldığı kanısındayım, Almanya sorumluluk almaya hazır, görüşmelerin 10 gün içerisinde tamamlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'ya sürdürülebilir destek açısından tankların bakım ve onarımının en az mühimmat tedariki kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Önümüzdeki hafta Litvanya'nın başkenti Vilnius kentinde düzenlenecek NATO toplantısına da değinen Bakan Pistorius, İsveç'in bir an önce NATO üyesi olmasının ve Türkiye'nin tutumundan vazgeçmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Polonya'ya Patriot yerleştirilmişti

Geçtiğimiz sene kasım ayında Ukrayna'nın Rus füze saldırılarına karşı koymak üzere ateşlediği bir S-300 füzesi Polonya'nın güneydoğusundaki sınır köylerinden Przewodow'a düşmüş, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Almanya'nın önerisiyle Polonya'nın doğusuna Patriot füze savunma sistemi yerleştirilmişti. Geçtiğimiz nisan ayında ise Almanya Savunma Bakanlığı askeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak adına Polonya'ya yerleştirdiği iki Patriot bataryasını Haziran ayı sonu itibarıyla, Slovakya'ya yerleştirdiği Patriot sistemini ise 2023 sonu itibarıyla geri çekmeyi kararlaştırmıştı.

Ebru Orhan



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