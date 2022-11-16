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Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: 'Yüksek alarm durumundayız'

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: 'Yüksek alarm durumundayız'
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: 'Yüksek alarm durumundayız'

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin kara kuvvetleri, donanma ve hava savunma sistemleriyle yüksek alarm durumunda olduğunu açıkladı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, dün akşam Ukrayna sınırına yakın köye düşen füzeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Blaszczak, "Hem kara kuvvetleri hem de donanma hava savunma sistemleri ve askeri birimler yüksek alarm durumunda. Polonya ordusu durumu izliyor. Müttefiklerimizle sürekli temas halindeyiz" ifadelerini kullandı. Akşam saatlerinde Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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