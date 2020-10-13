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Polonya tarihindeki patlamamış en büyük bomba 'Tallboy' imha edildi

Polonya tarihindeki patlamamış en büyük bomba 'Tallboy' imha edildi
Polonya tarihindeki patlamamış en büyük bomba 'Tallboy' imha edildi

Polonya tarihinde bulunan patlamamış en büyük bomba iki gün süren çalışmanın ardından imha edildi. Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 8. Sahil Koruma Filosu'ndan Teğmen Grzegorz Lewandowski, yaklaşık 5 buçuk ton ağırlığındaki bombanın su altında imhasının dünyada bir ilk olduğunu duyurdu.

Polonya tarihindeki patlamamış en büyük bomba 'Tallboy' imha edildi - Tıkla İzle

Polonya'nın kuzeyinde Swinioujscia kentinde Piastowski Kanalı'nda bulunan yaklaşık 5 buçuk ton ağırlığındaki bomba, Polonya Deniz Kuvvetlerine mensup dalgıçlarca imha edildi. Baltık Denizi'nin Almanya'ya yakın kısmında bulunan "Tallboy" isimli bombanın İkinci Dünya Savaşı döneminde İngiliz donanması tarafından atıldığı belirlenirken, bombanın ateşleyici kısmının muhtemelen hatalı şekilde monte edilmiş olması nedeniyle patlamadığı ihtimali üzerinde duruluyor.

5 bin 400 kilogram ağırlığında ve 6.4 metre uzunluğundaki bombanın bugüne kadar Polonya tarihinde bulunmuş en büyük patlamamış bomba olduğunu belirten 8. Sahil Koruma Filosu'ndan Teğmen Grzegorz Lewandowski, bombanın imhasından önce çevrede ikamet eden olan 750'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 12. Mayın Temizleme Tümeni'ne bağlı dalgıçların bombayı etkisiz hale getirme sistemini 3 kere kontrol ettiklerini belirten Lewandowski, "Tüm operasyon oldukça tehlikeliydi ancak dalgıçlarımız karşısında şapka çıkarmalıyız. Çünkü operasyon oldukça güvenli şekilde sona erdi" şeklinde konuştu. Lewandowski dünyada daha önce hiç kimsenin bu büyüklükte bir bombayı su altında etkisiz hale getirmediğini de sözlerine ekledi.

İngiliz bombası "Tallboy"un etkisiz hale getirildiği anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, patlamanın etkisiyle kanaldaki suyun 100 metre yükseğe ulaştığı görüldü.

Ebru Orhan

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