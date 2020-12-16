Polonya toplu aşılamaya Ocak'ta başlıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki hükümet olarak uzmanlarla yaptıkları görüşmeler sonrası Ulusal Aşılama Programı'nı kabul ettiklerini duyurdu.

Toplu aşılamaya Ocak ayında başlamayı planladıklarını açıklayan Başbakan Mateusz Morawiecki, Polonyalılara yapılacak ilk aşının bir dönüm noktası olacağını, çünkü aşının pandemiden ebediyen kurtulmanın tek çaresi olduğunu söyledi. Ocak ayında başlanacak toplu aşılama için Polonya 6 firmadan 60 milyon adet aşı siparişi verirken, aşılama zorunlu değil, gönüllülük esasına dayalı olacak. 38 milyonluk ülkede ilk etapta sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, huzurevi ve bakımevinde kalanların aşılanacağı programa göre aşılama işlemi herkes için ücretsiz olacak. Öncelikli ve riskli grupların aşılanmasının ardından toplumun diğer kesimleri aşılanmaya başlanacak.

Aşılama programı için 6 milyar zlotilik (yaklaşık 1.5 milyar dolar) bütçe tahsis edilen Polonya'da, en hızlı şekilde ve mümkün olduğu ölçüde çok sayıda kişiye aşı yapılması hedefleniyor. Aşılama programının başarıya ulaşması, pandemiyi yenebilmek için toplumun büyük çoğunluğunun aşılanması gerektiğine dikkat çeken Başbakan Mateusz Morawiecki aşıya ilişkin endişeleri olanlara ise bilime, bilim adamlarına güvenmeleri çağrısında bulundu.

Mateusz Morawiecki, "Ekonomik ve toplumsal yaşamda normale dönecek kadar durumun iyi olduğunu gösteren, virüsü yenmişimiz gibi davranmamızı sağlayacak bir durum yok. Bizler de diğer batılı ülkeler gibi sıkı bir şekilde aşılamaya başlamalıyız. Üçüncü dalga riskini dikkate aldığımızda hükümet olarak bizler aşıya yatırım yapıyor, aşıya umut bağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Ebru Orhan

