Polonya, Ukrayna'ya 4 adet Leopard 2 tankı teslim etti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının birinci yıldönümünde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir araya geldi. Başbakan Mateusz Morawiecki görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında Polonya'nın Ukrayna'ya vermeyi taahhüt ettiği 14 adet Leopard 2 tanklarından ilk dördünün Ukrayna'ya teslim edildiğini bildirerek, "Bugün buraya yalnızca bir destek sözüyle değil, bu barbarca saldırıya güçle karşılık vermek gerektiğini bilerek geldim. Vladimir, bugün Polonya, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının verilmesi konusunda başarılı bir koalisyon oluşturan ülke olarak ve tankların tesliminde ilk Avrupa ülkesi olarak Leopard 2 tanklarından ilk dördünü sembolik olarak sana teslim etmek istiyor" ifadelerini kullanırken, geri kalan 10 adet Leopard 2 tankının ise kısa süre içerisinde Ukrayna'ya teslim edileceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Başbakanı Morawiecki'nin bugünkü ziyaretinin Ukrayna ve Polonya'nın birliğinin, ortak kararlılığının ve dayanışmasının güçlü sembolü olduğunu belirterek "Polonya bu topyekün işgalini başlamasından önce ve sonra yanımızdaydı ve eminim ortak zaferimize kadar bizimle olacak" dedi.

Polonya halkına kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Zelenskiy, Polonya'nın verdiği 4 adet Leopard 2 tankının artık Ukrayna topraklarında olduğunu, Ukrayna'nın savunmasını güçlendireceğini söyledi.

Ebru Orhan

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