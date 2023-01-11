Polonya, Ukrayna'ya Leopard tankları gönderecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Lublin Üçgeni Zirvesi kapsamında Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geldi. Zirvenin ardından ortak deklarasyon yayınlayan liderler, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma hakkının devredilemez olduğuna vurgu yaparak, çatışmaların sona ermesinin ardından Ukrayna'nın yeniden inşasında işbirliği mesajı verdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise, ülkesinin Ukrayna'ya olağanüstü yardım sağlayan ilk ülke olduğunu belirterek, bugüne kadar Ukrayna'ya çok sayıda tank, obüs, tüfek ve mühimmat verdiklerini hatırlattı. Ukrayna'ya silah desteği sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Duda, Polonya'nın uluslararası koalisyon kapsamında Ukrayna'ya Leopard tipi tankları gönderme kararı aldığını açıkladı. Duda, "Ukrayna'daki savaşı durdurmak son yıllarda özgür dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birisi. Dünyanın tüm devletlerini Ukrayna'ya yardım etmeye davet ediyoruz" dedi.

Zelenskiy basın toplantısında yaptığı konuşmada, Polonya ve Litvanya'ya askeri destek kararları için minnettar olduğunu belirterek, "Bu, üç ülkenin partner ve dost olduğunu gösteriyor. Polonya ve Litvanya halkına zafere giden yolda yanımızda oldukları için minnettarım. Litvanyalılar ve Polonyalılara, Ukraynalı mültecileri kabul ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ukraynalılar bu yardımı uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar" dedi.

Duda'nın tank gönderme kararına değinen Zelenskiy, tanklar konusunda ortak karar beklediklerini belirterek, "Bir ülke bize yeterli sayıda tank sağlayamaz. Zafer kazanmak için onlara ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Litvanya Devlet Başkanı Nauseda ise, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden kazanması için ülkesinin elinden geleni yaptığını, Kiev yönetimine silah ve cephane vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Lublin Üçgeni

Polonya, Litvanya ve Ukrayna arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde oluşturulan Lublin Üçgeni, üç ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirmeyi, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğini desteklemeyi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden kazanmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir ittifak. İttifak üyesi üç ülkenin liderler son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bir gün önce, 23 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya gelmişti.

Ebru Orhan



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