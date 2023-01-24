Polonya, Ukrayna'ya tank teslimi için Almanya'ya resmi başvuruyu yaptı

Ukrayna-Rusya savaşında 11 ay geride kalırken, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının gönderilebilmesi için Almanya'ya baskısı sürüyor. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Alman yapımı Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilebilmesi için Almanya'ya resmi izin başvurusunun yapıldığını duyurdu. İzin başvurusunun Almanya'ya ulaştığını belirten Bakan Blaszczak, Berlin yönetimini de Leopard tanklarıyla Ukrayna'yı destekleyecek olan devletler koalisyonuna katılmaya çağırdı. Blaszczak, "Bu bizim ortak meselemiz, çünkü tüm Avrupa'nın güvenliği söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna ve Avrupa, Almanya ile ya da Almanya olmadan bu savaşı kazanacak"

Öte yandan, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki geçtiğimiz hafta sonu Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vermeye yanaşmaması durumunda ülkesinin diğer devletlerden oluşacak "küçük bir koalisyon" kapsamında kendi envanterindeki Leopard tanklarını vermeye hazır olduğunu söylemişti. Morawiecki, "Ukrayna ve Avrupa, Almanya ile ya da Almanya olmadan bu savaşı kazanacak" şeklinde konuşmuştu.

Ukrayna'nın beklediği Leopard 2 tankları

Alman Krauss-Maffei Wegmann firması yapımı olan ana muharebe tankı Leopard, ilk olarak 1979 yılında Alman ordusu tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Söz konusu tankın son versiyonu olan Leopard 2 tankları bugün Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Avusturya tarafından kullanılıyor. Almanya'da üretilen tankların başka ülkelerde kullanılması için Almanya'nın onayı alınması gerekirken, Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları yollamasını engellemeyeceklerini söylemişti.

Ebru Orhan

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