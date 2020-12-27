Polonya ve Çekya'da ilk korona virüs aşısı yapıldı

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip korona virüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ilk aşılamalar başladı. Almanya, Slovakya ve Macaristan'da yapılan ilk aşıların ardından bu sabah saatlerinde de Çekya ve Polonya'da ilk aşılar yapıldı. Çekya'da ilk aşı Başbakan Andrej Babiş'e yapılırken, aşının yapıldığı ikinci kişi 95 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı Gazisi Emilie Repikova oldu.

Korona virüs aşısının 10 bin adetlik ilk partisinin ulaştığı ülkelerden Polonya'da da bu sabah ilk aşılama gerçekleştirildi. Yasa gereği öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanacağı ülkede ilk aşılanan kişi MSWiA Hastanesi'nin başhemşiresi Alicja Jakubowska oldu. Jakubowska'yı yine aynı hastanenin direktörü Prof. Dr. Waldemar Wierzba izledi.

Şu ana kadar 6 firma ile yaptığı anlaşmayla toplamda 62 milyonu aşkın aşı siparişi veren 38,7 milyonluk Polonya'da ilk olarak sağlık çalışanları ve bakımevlerindeki yaşlılar, ikinci sırada polis, asker, öğretmenler aşılanacak. Gönüllülük esasına dayanan aşılama işleminde kitlesel aşılamaya ise 15 Ocak'ta başlanacak. 2.4 milyar zloti (yaklaşık 500 milyon euro) olan aşıların maliyeti devlet bütçesinden karşılanacak ve aşı herkes için ücretsiz olacak.

Ebru Orhan

