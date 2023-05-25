Polonya'da 128 kişilik toplu mezar bulundu

Polonya'nın batısında bulunan Wroclaw kentindeki Wroclaw Dickstein sokağında bulunan bir villanın bahçesinde yapılan kazıda 2. Dünya Savaşı döneminden kalma toplu mezar bulundu. Pomost Tarihsel ve Arkeolojik Araştırmalar Atölyesi söz konusu adreste gömülü cesetlerin olabileceğine dair ihbar aldıktan sonra bölgede kazı çalışmalarına başladı. Mart ayında başlanan çalışmalar kapsamında villanın bahçesini 100 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde kazan uzmanlar 128 kişinin cesedine ulaştı.

Cesetlerin 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın son aylarında Kızıl Ordu'nun o dönem Almanya'ya bağlı olan Breslau kentine yönelik gerçekleştirdiği kuşatma sırasında hayatlarını kaybeden Alman vatandaşlarına ait olduğu belirlenirken, cesetlerden 120'sinin aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu sivillerden oluştuğu tespit edildi. Diğer 8 kişinin ise 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Adolf Hitler'in emriyle Alman erkeklerinden oluşturulan halk kurtuluş ordusu Volkssturm'a mensup askerler olduğu ifade edildi.

Villanın bahçesinden çıkarılarak Poznan Mezarlığı deposuna götürülen kurbanlara ait iskelet kalıntılarının Eylül ayında düzenlenecek törenle Nadolice Wielkie'deki Alman Savaş Mezarlığı'nda gömüleceği öğrenildi.

Ebru Orhan



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