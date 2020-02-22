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Polonya'da 6 polis köpeği feci şekilde can verdi

Polonya'da 6 polis köpeği feci şekilde can verdi
Polonya'da 6 polis köpeği feci şekilde can verdi

Polonya'da 6 polis köpeği tutuldukları bodrumu kaynar su basması sonucu haşlanarak can verdi. Köpeklerin ölümünü Twitter hesabından duyuran Varşova Emniyet Müdürlüğü, köpeklerin bakıcılarına psikolog desteği verildiğini duyurdu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Jagiellonska sokakta ısıtma ve sıcak su şebekesinde meydana gelen arıza 6 polis köpeğinin feci şekilde can vermesine sebep oldu.

Isıtma sisteminden sorumlu firmanın çalışanlarının dün akşam saatlerinde meydana gelen ciddi boyuttaki arızayı gidermeye çalıştığı esnada ısıtma hattındaki kaynar su bölgede bulunan Varşova Emniyet Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarı'nın bodrum katlarını bastı. Kaynar su basması sonucu Varşova polisinin osmoloji çalışmalarında kullandığı (suç mahali ve suç aletindeki kokunun kime ait olduğunun belirlenmesinde köpeklerin kullanılması) bodrumdaki 6 köpek ise haşlanarak can verdi.

Varşova Emniyet Müdürlüğü, çalışma arkadaşlarının acı kaybını Twitter hesabında yayınladığı bir fotoğraf ile duyurdu. “Cuma akşamı görev arkadaşlarımız Magnet, Jogin, Edamis, Lasso, Jerk ve Long bizlerden ayrıldı. Yaşanan trajedinin boyutunu anlatacak kelime bulamıyoruz. Güle güle dostlarımız” notunu paylaşan Varşova Emniyeti, köpeklerin bakıcılarına psikolog desteği verildiğini açıkladı.

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