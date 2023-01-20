Polonya'da artan enerji fiyatları protesto edildi

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 16.6 olarak açıklandığı Polonya'nın Piotrkow Tyrbunalski kentindeki vatandaşlar artan enerji fiyatlarını protesto etmek için belediye binası önünde toplandı. Gösteride, "Daha fazlasını kaldıramayacağız" sloganları atan protestocular, ısınma giderlerinin yüzde 90 arttığı kentin Belediye Başkanı Krzysztof Chojniak'a seslenerek, belediye yönetiminden memnun olmadıklarını da dile getirdi. Bini aşkın kişinin katıldığı gösterinin organizatörlerinden Agnieszka Chojnacka gösteride yaptığı konuşmada, "Isınma, su, çöp vergisinde bir sonraki fiyat artışına kararlı bir şekilde hayır diyoruz. Daha fazlasına razı gelmeyeceğiz, daha fazla kaldıramayacağız" şeklinde konuştu.

"Sorunun çözümü Varşova'daki hükümette"

Protesto gösterisi esnasında belediye binasından çıkarak kent sakinlerinin yanına gelen Piotrkow Tyrbunalski Belediye Başkanı Krzysztof Chojniak ise enerji fiyatlarındaki artış konusunda herhangi bir etkilerinin olmadığını, yerel yönetim olarak söz konusu zamlardan herhangi bir para kazanmadıklarını, fiyatların Enerji Düzenleme Kurumu tarafından (Urzad Regulacji Energetyki) belirlendiğini söyledi. Kent sakinlerinin öfkesine hak verdiğini ifade eden Başkan Krzysztof Chojniak, bugün karşı karşıya oldukları fiyat artışlarıyla yalnızca Piotrkow Trybunalski halkının değil, diğer kentlerin de mücadele ettiğini, söz konusu durumu değiştirecek mekanizmanın ise Varşova'da, hükümette olduğunu söyledi. Protesto gösterisi, kent sakinlerinin belediyeye zamları protesto eden dilekçe vermelerinin ardında olaysız şekilde sona erdi.

Ebru Orhan

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