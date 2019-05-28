Polonya'da aşırı yağışlar nehirlerin taşmasına sebep oldu

Bir süredir kuraklıkla boğuşan Polonya şimdiyse su baskınlarıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan sağanak yağış özellikle ülkenin güney kesimlerinde etkili olurken, Wadowice, Krakow, Sandomierz, Dabrowa Tarnowska, Annapol başta olmak üzere çok sayıda kent ve kasabada su baskınlarına yol açtı. Can kayıplarının yaşanmadığı baskınlarda pek çok evi su basarken, Wadowice kentinde nehir kenarındaki setin çökmesi sonucu yakınlardaki hayvan barınağı da sular altında kaldı. Barınaktaki 50 köpek çevrede ikamet eden vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hükümet Güvenlik Merkezi (Rzadowe Centrum Bezpieczenstwa) vatandaşlara nehirlere yaklaşmamaları uyarısında bulunurken, Başbakan Mateusz Morawiecki ise su baskınlarında mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin voyavodalıklar aracılığıyla giderileceğini açıkladı.

Sağanak yağışlar nedeniyle debisi aşırı derecede yükselen dere ve nehirlerdeki suların, güneyden kuzeye tüm ülkeden geçen Vistül Nehri'ne akması üzerine ise Vistül Nehri taştı. Varşova'da nehirin su seviyesinde 600 santimetre artış meydana gelirken, nehirin geçtiği diğer kentlerde nehir kenarındaki pek çok plaj, piknik alanı ve dinlenme tesisi sular altında kaldı. Başkent Varşova'da ek önlem olarak nehir kenarına 260 bin kum torbası ile setler çekilirken, valilik ise nehir kenarındaki bulvarları geçici olarak vatandaşların kullanımına kapattı. Nehirin su seviyesindeki yüksekliğin önümüzdeki birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.