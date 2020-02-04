Polonya'da bir adam geçirdiği trafik kazası sonucu yeniden görmeye başladı

Polonyalı Janusz Goraj isimli adamın hayatındaki köklü değişiklik, 2 yıl önce Gorzow Wielkopolski kentinde geçirdiği trafik kazasıyla başladı. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sağ gözünü tamamen kaybeden Janusz Goraj, sol gözünde de büyük oranda görme yetisini kaybetti. Sol gözü keskin ışıklar dışında hemen hemen hiç göremeyen Goraj'a 2 yıl önce yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı. Çarpmayla kafasını önce arabanın kaportasına sonra da asfalta vuran Goraj, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gorzow Wielkopolski İhtisas Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu kalçasında kırıklar olduğu tespit edilen Polonyalı adamın ortopedi servisinde uzun süreli tedavi süreci başladı. Goraj, kazadan birkaç gün sonra uzaktaki nesneleri az da olsa seçebildiğini fark etti. Goraj, hastanedeki tedavi sürecinde göz doktoruna da muayene olurken yapılan muayenede Goraj'ın daha önce hemen hemen hiç görmeyen sol gözünün de görmeye başladığı ortaya çıktı.

Doktorlar, tedavinin yan etkisi olabileceğini belirtti

Yıllar sonra çevresindeki nesneleri ve insanların yüzlerini görmenin mutluluğunu yaşayan Polonyalı adam, tekrar görebilmesini kaza esnasında kafasını çarpmaya ve sonrasında uygulanan tedaviye bağlarken, doktorlar ise durumun uygulanan tedavinin yan etkisi olabileceğini belirtti.

Hastanın sol gözünün tekrar görmeye başlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Gorzow Wielkopolski İhtisas Hastanesi Basın Sözcüsü Agnieszka Wisniewska, bu durumun Goraj'a kalçasındaki kırık nedeniyle uygulanan uzun süreli tedavinin "istenen" yan etkisi olabileceğini ifade etti.

Öte yandan Polonyalı Goraj, hastaneden taburcu olmasının ardından ise güvenlik şirketinde çalışmaya başladı.

Ebru Orhan