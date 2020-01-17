İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polonya'da bir adam, horlayan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Polonya'da bir adam, horlayan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Polonya'da bir adam, horlayan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Polonya'da bir kişi, uyuyan arkadaşını horladığı için bıçaklayarak öldürdü. Gözaltında alınca zanlı suçunu itiraf edince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akıllara durgunluk veren olay Polonya'nın Olsztyn şehrinde bir bağ evinde meydana geldi. 37 ve 40 yaşlarında ismi açıklanmayan iki arkadaş bağ evinde alkol tüketti. Gecenin ilerleyen saatlerinde uyumaya karar veren ikiliden 40 yaşındaki adam uykuya daldı.

Ancak 37 yaşındaki alkollü diğer şahıs arkadaşının horlaması nedeniyle duruma sinirlenerek uyandırdığı arkadaşıyla tartıştı. Öfkeli adam, tartışmanın ardından horlayan arkadaşını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. 40 yaşındaki adamdan haber alamayan yakınları geldikleri bağ evinde talihsiz adamın cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis başlattığı arama çalışmaları sonucunda kaçan zanlıyı suç aletiyle birlikte kentin başka bir noktasında yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ebru Orhan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.