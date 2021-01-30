Polonya'da Covid-19 aşısı olan 3 kişi hayatını kaybetti

Polonya'da 3 kişi korona virüs aşısı olduktan bir süre sonra hayatını kaybetmesi ile korona virüs aşısının güvenliğine ilişkin endişeler bir kez daha gündeme geldi. Polonya Sağlık Bakanlığı, söz konusu ölümlerin aşıdan kaynaklı olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirterek, histopatolojik incelemenin sonucunu beklediklerini bildirdi. Ölümlerin ardından açıklama yapan Polonya Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Wojciech Andrusiewicz, hayatını kaybeden ilk hastaya yapılan otopside ölümün korona virüs aşısından kaynaklanmadığı sonucuna varıldığını belirtti. Yine de emin olmak için histopatolojik inceleme yapılacağını aktaran Andrusiewicz, söz konusu incelemenin sonuçlanmasının zaman alacağını ifade etti. Sözcü Andrusiewicz, Krakow'da vefat eden 85 yaşındaki hastanın beyin kanamasından öldüğünü, doktor tarafından yapılan ilk muayenede ölümün aşı ile ilgisi bulunmadığı raporu tutulduğunu, Ciechanow'daki kişinin de kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini aktardı. Andrusiewicz, ilk belirlemelere göre ölümlerin aşı ile direkt bağlantısı bulunmadığını, yine de ilerleyen günlerde gelecek sonuçları beklemek gerektiğini söyledi.

Aşı sonrası ilk ölüm, ülkenin güneybatısındaki Ostrowina köyünde gerçekleşti. Ostowina Bakımevi'nde kalan ve çeşitli kronik hastalıkları olan 73 yaşındaki bir kişi, korona virüs aşısı olduğunun ertesi günü hayatını kaybetti. İkinci ölüm ise Krakow kentinde yaşandı. İsmi açıklanmayan 85 yaşındaki kadın hasta, korona virüs aşısı yapıldıktan 21 gün sonra hayatını kaybetti. Çok sayıda kronik hastalığı bulunduğu belirtilen kadının ölümünün ardından bir diğer ölüm haberi de Ciechanow kentinden geldi. Yine kronik hastalıkları bulunduğu belirtilen 49 yaşındaki bir erkek hasta, korona virüs aşısı olduktan birkaç gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Öte yandan korona virüsün ikinci dalgasının oldukça sert yaşandığı ülkelerden olan Polonya'da son 24 saatte 6 bin 144 yeni vaka tespit edilirken, 336 kişi de hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 810 olurken, toplam can kaybı sayısı ise 36 bin 780'e ulaştı. 27 Aralık'ta aşılamalara başlanan Polonya'da bugün itibariyle aşılananların sayısı da 1 milyon 97 bin 36 olarak açıklandı.

Ebru Orhan

