Polonya'da Covid-19 hastaları için yapılan ilk sahra hastanesi faaliyete geçti

Avrupa'da vaka sayılarındaki rekor artışların ardından birçok ülke tedbirleri arttırmaya devam ediyor. Polonya'da günlük vaka sayılarındaki rekor artışın ardından başkent Varşova'daki Varşova Ulusal Stadyum'unda Covid-19 hastaları için hazırlanan sahra hastanesi faaliyete geçti. İlk etapta 300 hastaya hizmet verecek olan hastanenin, ilerleyen günlerde kapasitesinin bin 200 hastaya çıkarılması planlanıyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki hastane açılışında yaptığı konuşmada, devleti oldukça kötü bir senaryoya karşı hazırladıklarını aktardı. İlkbahar aylarında toplum olarak sosyal mesafe sayesinde bulaşma zincirini sınırlamayı başardıklarını ifade eden Morawiecki, bugün aynı disiplinin sağlanamaması nedeniyle vaka sayılarında çok ciddi artış yaşandığını kaydetti.

Başbakan Morawiecki, "Fransa'da karantina ilan edildi, biz mümkün olduğunca ekonomiyi tamamıyla durdurmak istemiyoruz. Bu amaçla toplumsal disipline uymalı, temaslarımızı sınırlandırmalıyız. Bununla birlikte Polonya devletini en kötü senaryoya hazırlıyoruz" ifadelerini kullanarak, Varşova'da faaliyete geçen sahra hastanesinin en kötü senaryoya hazırlığın bir kanıtı olduğunu açıkladı.

Vaka sayısında düşüş ve normalleşmeye dönmek için sosyal temasların sınırlandırılmak zorunda olduğunu kaydeden Morawiecki, "Bu dalgayı kontrol altına almak için sağlık sistemimizde gerekli her şeyi yapacağız. Çünkü bu dalga Polonya ekonomisinin, Polonya toplumu ve devletinin bir numaralı düşmanı olmaktadır" dedi.

Günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Polonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 156 yeni vakanı tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı ise 319 bin 205'e yükseldi. Polonya'da son 24 saatte 301 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 5 bin 149'a ulaştı.

Ebru Orhan

