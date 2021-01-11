Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Milli Eğitim Bakanı Przemyslaw Czarnek ile birlikte düzenlediği basın toplantısında ülke genelindeki kısıtlamaların 31 Ocak Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu. Yeni karara göre kamusal alanlar ve evler dahil olmak üzere özel alanlarda 5'ten fazla kişi bir araya gelemeyecek, restoranlar yalnızca paket servis yapabilecek, alışveriş merkezleri, oteller, kayak merkezleri, ticari işletmeler kapalı kalacak. Sinema salonları, tiyatrolar, müzeler ve kütüphaneler gibi kültür kurumlarının yanı sıra spor salonları, yüzme havuzları ve kulüpler de kapalı kalmaya devam edecek. Yurt dışından gelen yolcular ise 10 gün karantinaya alınacak.

Polonya'da bazı sınıflar yüz yüze eğitime dönüyor

Bakan Niedzielski, kısıtlamaların ay sonuna kadar uzatılmasına karşın 18 Ocak Pazartesi günü sona erecek sömestr tatili sonrasında ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime dönmesine karar verildiğini aktardı. Polonya'daki durumu stabil olarak niteleyen Niedzielski, "Bulaşma sayısında bir sıçrama, ölü sayısında dinamik bir artış, hastanelerimizde bir yığılma yok" ifadelerini kullandı.

18 Aralık'ta yayınlanan Başbakanlık kararnamesiyle Polonya'da "ulusal karantina" ilan edilmişti. Ekim ayı ortasından bu yana ise ülkede kültür kurumları, spor merkezleri, eğlence yerleri tamamen kapalı kalmış, okullar uzaktan eğitime geçmişti.

Son 24 saatte 4 bin 622 yeni vaka

Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 4 bin 622 yeni vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 390 bin 385'e yükseldi. Son 24 saatte 75 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 31 bin 264'e yükseldi.

Polonya'da 27 Aralık'ta başlayan Covid-19 aşılamalarında ise bugüne kadar 203 bin 53 kişinin aşılandığı kaydedildi.

Ebru Orhan