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Polonya'da doğal gaz patladı: 7 yaralı

Polonya'da doğal gaz patladı: 7 yaralı
Polonya'da doğal gaz patladı: 7 yaralı

Polonya'nın Katoviçe kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında bina yerle bir olurken yaralanan 7 kişi yaralandı. Enkaz altında olabileceği düşünülen 3-4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Polonya'da doğal gaz patladı: 7 yaralı - Tıkla İzle

Polonya'nın güneyindeki Katoviçe kentindeki bir binada bu sabah doğal gaz patlaması meydana geldi. Biskup Herbert Bednorz caddesi üzerindeki bina patlamanın etkisiyle yerle bir oldu. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri enkazdan 7 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Bina sakinlerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılırken, vücudunda ağır yanıklar oluşan bir kişi ise Siemianowice Slaskie Yanık Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Enkaz altında 3-4 kişinin daha olabileceği bilgisini alan arama-kurtarma ekiplerinin köpekler ve özel ekipman aracılığı ile olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor.

Ebru Orhan

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