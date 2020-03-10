İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polonya'da General korona virüsüne yakalandı

Polonya'da General korona virüsüne yakalandı
Polonya'da General korona virüsüne yakalandı

Polonya'da Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Jaroslaw Mika'nın Korona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

Polonya Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Almanya'daki askeri bir toplantıdan dönen Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Jaroslaw Mika'da Korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Mika'nın Askeri Tıp Enstitüsü-Milli Savunma Bakanlığı Merkez Kliniğinde tedavi altına alındığı ifade edilirken durumunun iyi olduğu bildirildi. Beraberindeki heyetle CASA C-295 tipi uçakla Polonya'ya dönen Mika'ya eşlik eden heyettekilerin de karantinaya alındığı belirtildi.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının Jaroslaw Mika ile birlikte 20'ye yükseldiğini bildirdi.

Ebru Orhan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.