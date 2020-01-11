Polonya'da hakim ve savcılar protesto yürüyüşünde

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) hakim ve savcılara yönelik yeni düzenlemeler getiren son yasa taslağı, Polonyalı hukukçular tarafından protesto edildi. Ülkedeki yargıç dernekleri Iustitia ve Themis, savcılar derneği Lex Super Omnia ve Bağımsız Yargı İnisiyatifi tarafından “Bağımsız Yargı Hakkı. Avrupa Hakkı” adı altında başkent Varşova'da düzenlenen yürüyüşe 25 bin kişi katıldı. Protesto yürüyüşüne Polonya vatandaşlarının yanı sıra Fransa, Bulgaristan, Almanya, İrlanda, Norveç, Belçika, Hırvatistan'ın da aralarında bulunduğu pek çok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin hukukçuları da destek verdi.

Yüksek Yargı Binası'nın önünden başlayan yürüyüşe vatandaşlar da “Bağımsız Yargı” sloganlarıyla destek verdi. “Bugün hakimler, yarın sen”, “Bağımsız yargı her vatandaşın hakkı” dövizleri taşıyan hukukçular, yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan Polonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünden Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya seslenerek, yargı bağımsızlığını gözetmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde topluluk adına konuşma yapan Hakim Waldemar Zurek “Polonya Cumhuriyeti ve vatandaşlar adına buradayız. Sayın Cumhurbaşkanı'na Polonya ulusuna ettiği yemini hatırlatmak için buradayız. Polonyalılar özgürlüğe aşık insanlardır, özgürlüğün garantisi ise yalnızca bağımsız yargı ve yargıçlardır. Bizim yerimiz Avrupa Birliği'dir” dedi. Zurek, Cumhurbaşkanı Duda'yı anayasayı gözetmeye ve ettiği yemini korumaya davet etti.

Polonya ve AB bayrakları taşıyan hukukçular daha sonra, geçtiğimiz günlerde kabul edilen yasayı protesto için Polonya Parlamentosu'na yürüdü. Hakim ve savcılara göreve başlamadan önce hangi siyasi partiye mensup oldukları, hali hazırda hangi derneklere üye oldukları, yazdıkları internet siteleri hakkında Adalet Bakanlığını bilgilendirme zorunluluğu, yüksek yargı başkanının seçilme prosedürü gibi pek çok yeniliği de beraberinde getiren yasanın parlamentonun üst kanadı Senato tarafından reddedilmesini isteyen hukukçuların protestosu olaysız şekilde sona erdi.

Ebru Orhan