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Polonya'da hayvanat bahçesinde yangın: 7 maymun, 40 papağan telef oldu

Polonya'da hayvanat bahçesinde yangın: 7 maymun, 40 papağan telef oldu
Polonya'da hayvanat bahçesinde yangın: 7 maymun, 40 papağan telef oldu

Polonya'nın Lodz Voyvodalığı'ndaki bir hayvanat bahçesinde çıkan yangında 7 maymun ve 40 papağan telef oldu. Yangının elektrik aksamında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı düşünülüyor.

Polonya'nın Lodz Voyvodalığı'na bağlı Poddebica kasabasındaki Borysew Hayvanat Bahçesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler maymun ve papağanların bulunduğu bölümü kısa sürede tamamen sardı. İtfaiye ekipleri birkaç saat süren çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı. Yangında 7 maymun ve 40 papağanın telef olduğu açıklandı.

Yangının elektrik aksamında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ebru Orhan

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