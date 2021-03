Polonya'da kadına şiddetin korkutan rakamları

Avrupa genelinde kadına yönelik şiddet korkutan boyutlara ulaşıyor. 15 yaş ve üzeri her 3 kadından birinin cinsel ya da fiziksel şiddete maruz kaldığı, haftada 50'ye yakın kadının aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği Avrupa Birliği'nde (AB) üye ülkelerden Polonya'da da kadına yönelik şiddet güncel bir sorun olarak ülke gündeminde yerini koruyor. Polonya'da faaliyet gösteren Kadın Hakları Merkezi'ne (CPK) göre, ülkede her 40 saniyede bir kadın şiddete maruz kalıyor. Yaşları 16 ile 60 arasında değişen yılda 800 bine yakın kadın şiddete maruz kalıyor. Şiddetin mağduru her 6 kadından birinin hastanede tedavi görmek zorunda kaldığını belirten CPK, her yıl 500'e yakın kadının aile içi şiddet sonucu hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Evlilik ve ikili ilişkilerdeki kadına yönelik şiddetin tesadüfi olmadığını, sistematik bir şekilde yıllarca sürdüğünü belirten CPK, şiddetin tanığı komşular kadar kolluk kuvvetleri ile devletin kurumlarının da kadını söz konusu durumdan kurtarmak için yeterince çaba sarf etmediği kanaatinde. Adli makamlara bildirilen kadına yönelik şiddet vakalarının yüzde 70'i için savcılık tarafından “kovuşturmaya gerek olmadığı” kararı verildiğini ifade eden CPK, davaya konu olabilen vakalarda hüküm giyen sanıkların yüzde 80 kadarının da cezalarının ertelendiğine dikkat çekiyor.

“Kadınlar adalet sistemine güvenmiyor”

Uluslararası Af Örgütü Polonya Şubesi ise ülkedeki resmi istatistiklerin eksik olmasına rağmen yine de korkunç bir tablo çizdiğini aktarıyor. 2019 yılında 65 binden fazla kadın ile 12 bin çocuğun şiddet mağduru oldukları gerekçesiyle başvuruda bulunduklarını belirten Uluslararası Af Örgütü, yine aynı yıl 2 bin 527 tecavüz vakası hakkında soruşturma başlatıldığını kaydediyor. Polonyalı kadınların diğer Avrupa ülkelerindeki kadınlara oranla daha az sayıda aile içi şiddet vakası bildirdiğini ifade eden Örgüt, söz konusu durumun kadınların adalet sistemine güvensizliği ve kimsenin kendilerine inanmayacağı endişesinden kaynaklandığını belirtiyor.

“Program kadını her alanda koruyacak”

Polonya ombudsmanı Vatandaş Hakları Sözcüsü ise Polonya hükümetinin 2021 yılında aile içi şiddetle mücadele için halen bir programının bulunmadığını kaydetti. Kurumdan yapılan açıklamada, ülkede aile içi şiddetin kurbanının büyük ölçüde kadınlar olduğu ifade edilirken, şiddetin mağdurlarını koruma ve desteklemenin hükümetin temel görevleri arasında olduğu hatırlatıldı. Bu amaçla Aile İçi Şiddete Karşı Mücadele Programı'nın Bakanlar Kurulu tarafından ivedilikle kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Polonya ombudsmanı söz konusu programın kadını aile içinde olduğu kadar kamusal alanda, işyerinde, politikada, eğitim ve sağlık alanında da koruyacağının altını çizdi.

Ebru Orhan