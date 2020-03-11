Polonya'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor

Korona virüs Avrupa'da hızla yayılmaya devam ederken vaka sayısının 27'ye çıktığı Polonya'da olağanüstü önlemler devreye sokuldu. Bu kapsamda ülkedeki kreş, anaokulu, ilk ve orta düzey eğitim kurumları 25 Mart'a kadar tatil edildi. Üniversitelerde ise Nisan ayının ortasına kadar eğitime ara verildi. Ülkedeki tüm tiyatro, opera temsilleri ve sinemalar ikinci bir karara kadar askıya alınırken, müzeler ve kütüphaneler de süresiz olarak kapatıldı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, korona virüs kriz yönetimi ekibinde yer alan Milli Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı, Yüksek Öğretim Bakanı, Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı ve Kalkınma Bakanı ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında kameraların karşına geçti. Başbakan Morawiecki düzenlediği basın toplantısında, yarından itibaren ülke çapında tüm okullarda 25 Mart tarihine kadar örgün öğretime ara verilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı. Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren derslerin online olarak yapılacağını ifade eden Başbakan Morawiecki, 25 Mart sonrasında ise duruma göre söz konusu aranın uzatılabileceğini belirtti.

Korona virüsle mücadeleye 470 milyon zloti ek kaynak

Polonya Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre ülkede 220 kişi korona virüsü şüphesiyle hastanede gözetim altında tutulurken, bin 55 kişi ise evde karantina altına alınmış durumda. Başbakan Morawiecki, korona virüsle mücadele kapsamında 470 milyon zloti (yaklaşık 110 milyon Euro) değerinde ek kaynak aktardıklarını açıkladı. Polonya futbol liginin en üst seviyesi olan Ekstraklasa'da da tüm maçların ikinci bir karara kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Öte yandan dün ülkenin tüm kara sınırlarında sağlık görevlilerince yolcuların ateş ölçümüne başlandı.

Ebru Orhan