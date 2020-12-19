Polonya'da korona virüsten ölenlerin sayısı 25 bini geçti

Polonya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga sürüyor. Polonya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte 11 bin 267 yeni korona virüs vakası tespit edildi, 483 kişi daha yaşamını yitirdi. Son rakamlarla pandeminin başından bu yana ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 254 olurken, tespit edilen vaka sayısı ise 1 milyon 194 bin 110'a yükseldi. Bakanlık açıklamasına göre 18 bin 342 kişinin halen hastanelerde tedavisi sürerken, bin 695 kişi de solunum cihazına bağlı bulunuyor. 205 bin 175 kişinin karantinada bulunduğu ülkede iyileşenlerin sayısının ise 927 bin 723 olduğu ifade edildi.

Ulusal karantina ilan edilmişti

Vaka ve ölü sayılarındaki artış nedeniyle Polonya'da hükümet geçtiğimiz Ekim ayı ortalarında bir dizi tedbirler almış, okullar, alışveriş merkezleri, spor salonları, restoran, kafeterya, sinema, tiyatro gibi pek çok kurum ve iş yeri kapatılmıştı. Alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölü sayılarında artışın durdurulamaması üzerine hükümet 17 Aralık Perşembe günü ulusal karantina ilan etti. Bu kapsamda halihazırdaki tedbirlere ek olarak ülke çapında eczane, market, gazete bayileri, temizlik maddesi satan dükkanlar gibi gündelik ve acil ihtiyaçların karşılanacağı yerler dışındaki tüm dükkanlar, oteller, kayak merkezleri kapatılırken, yılbaşı akşamı içinse 19.00 ile 1 Ocak Cuma 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. İlk etapta 28 Aralık'tan 17 Ocak'a kadar sürecek olan ulusal karantina için Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, "Önümüzde daha zor günler ve haftalar olduğunu görmezden gelemeyiz. Eğer üçüncü dalganın hayaleti gerçeğe dönüşürse bu kesinlikle sağlık sistemimizin kapasite sınırlarının aşılması anlamına gelecektir" açıklamasında bulunmuştu.

38 milyonluk ülke 30 milyon aşı siparişi verdi

Kitlesel aşılamaya yılbaşından önce başlamayı planlayan 38 milyon nüfuslu Polonya 6 farklı firmadan 30 milyon aşı siparişi verirken, uzmanlar kitlesel aşılamanın etkisinin Ocak ve Şubat aylarında görülmesini beklemiyor.

Ebru Orhan

