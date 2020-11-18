Polonya'da korona virüsten rekor ölüm

Korona virüsün ikinci dalgasının etkili olduğu ülkelerden Polonya'da, salgının başlangıcından bu yana rekor sayıda ölüm gerçekleşti. Polonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 603 kişi hayatını kaybetti. 19 bin 883 de yeni vak'a tespit edildiğini duyuran Bakanlık, ülke genelinde korona virüs taşıyan kişi sayısının 415 bini geçtiğini açıkladı. 22 bin 812 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, 2 bin 117 kişi solunum cihazına bağlı bulunuyor. Son verilerle birlikte, salgının başlangıcından bu yana tespit edilen vak'a sayısı 772 bin 823'e ulaşırken, ölü sayısı ise 11 bin 451'e ulaştı.

Morawiecki hükümetinin, ülkede gittikçe artan vak'a sayıları nedeniyle geçtiğimiz ay aldığı kararla kafeterya, bar ve restoranlar paket servise geçmişti. Alınan tedbirler kapsamında ayrıca; alışveriş merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları, kütüphane, sinema, tiyatro ve müzeler de kapatılmıştı. Okulların tamamı uzaktan eğitime geçerken; toplu taşıma araçları, kilise ve marketler içinse metrekare başına kişi sınırlaması getirilmişti. Günlük vak'a sayılarının 27 bini aştığı ülkede, hükümetin aldığı önlemler neticesinde vak'a sayıları son birkaç gündür 20 bine gerilerken, bu gerilemeye tezat olarak korona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısında rekor artış gözlenmekte.

Ebru Orhan

