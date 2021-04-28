Polonya'da Mayıs ayında kısıtlamalar kademeli olarak gevşetilecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ile düzenlediği ortak basın toplantısında Mayıs ayı itibarıyla korona virüs önlemlerinde ülke çapında gevşemeye gidileceğini açıkladı. Son günlerde kaydedilen vaka sayılarının korona virüs kısıtlamalarına daha iyimser yaklaşmalarını sağladığını kaydeden Morawiecki, korona virüsün halen tehlike arz etmesi nedeniyle kısıtlamaların önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde aşamalı olarak kaldırılacağını ifade etti.

Morawiecki hastanelerde halen 25 bine yakın hastanın korona virüs tedavisi gördüğünü, 3 binden fazla kişininse solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı verdiğini kaydetti. Buna göre vaka sayısının yeniden artması durumunda önlemlerin tekrar sıkılaştırılabileceği ülkede ilk olarak 4 Mayıs tarihi itibarıyla alışveriş merkezleri, mobilya ve yapı marketleri, sanat galerileri ile müzeler yeniden açılacak. Söz konusu mekanlara 15 metrekareye 1 kişi sınırlaması getirilirken, 8 Mayıs'ta ise oteller yüzde 50 kapasite sınırlamasıyla misafir kabul etmeye başlayacak.

29 Mayıs'ta ilk ve orta dereceli okullar örgün öğretime dönüyor

15 Mayıs itibarıyla kafeterya, bar, restoranlar bahçelerinde müşterilerini ağırlayabilecek, şu ana kadar yasak olan düğünler ise yalnızca açık havada ve 25 kişinin katılımıyla düzenlenebilecek. 29 Mayıs'ta tüm ilk ve orta dereceli okulların örgün öğretime dönmesinin kararlaştırıldığı ülkede aynı tarihten itibaren yeme-içme mekanları yüzde 50 kapasite sınırlamasıyla içeride de müşteri kabul edebilecek. Yine aynı tarihte yeniden açılacak sinema, tiyatro, solaryum salonları, kapalı spor kompleksleri, yüzme havuzlarına da yüzde 50 kapasite şartı getirildi.

66 binden fazla ölü

Polonya Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü rakamlarına göre son 24 saatte ülkede 636 kişi daha yaşamını yitirirken, 8 bin 895 de yeni vaka tespit edildi. Böylece pandeminin başından bu yana görülen vaka sayısı 2 milyon 776 bin 927 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66 bin 533'e yükseldi.

Ebru Orhan

