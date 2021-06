Polonya'da nefes kesen polis kovalamacası filmleri aratmadı

Polonya'nın güneybatısındaki Bardo kasabası yakınlarında yaşanan polis kovalamacası yürekleri ağızlara getirdi. Lutomierz köyünde ikamet etmekte olan bir kadın, polisi arayarak Seat marka bir aracın yol kenarındaki direğe çarparak uzaklaştığını bildirdi. Sürücünün alkollü olduğunu belirten kadın, polislere aracın plakasını da verdi. Olay yerine gitmekte olan polis ekibi yolda ihbar edilen araca rastladı. Bunun üzerine hemen geri dönerek sirenleri açan polis ekibi, araca durması için uyarıda bulundu. Sürücü polisin ihtarına uymayıp kaçmaya başlayınca polisler ile sürücü arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı.

Birkaç polis aracının daha dahil olduğu kovalamaca sırasında alkollü olduğu belirtilen sürücü, diğer araçlarla kafa kafaya çarpışmaktan her seferinde kıl payı kurtuldu. Sivil polis aracındaki kamera tarafından kaydedilen o anlarda polisler sürücünün ensesinden bir an olsun ayrılmazken, diğer sürücüler için oluşturduğu tehlike nedeniyle aracı çok kere yoldan çıkarmaya çalıştı. Her seferinde kaçmayı başaran şahıs ile polisler arasındaki kovalamaca 20 kilometre kadar sürerken, polis araçlarından biri sonunda kaçan araca çarparak durmasını sağladı.

Polislerden 2'si araçlarından inerek kaçan sürücünün yanına gitmek istedi ancak şahıs aracı yeniden hareket ettirdi. Bunun üzerine 2 polis, aracın tekerlerine ateş etti. Polisler araca ateş etmeye devam ettiği esnada tüm kovalamacayı kaydeden sivil polis aracı, yerdeki 2 polisin arasından hızla geçerek sarhoş adamın aracını biraz ileride artık kaçamayacağı şekilde bariyerlere sıkıştırdı. Araçtan indirilen şoförün 3 promile yakın alkollü olduğu saptandı. Gözaltına alınan 44 yaşındaki şahsın ayıldıktan sonra savcılığa sevk edileceği bildirildi.

Ebru Orhan