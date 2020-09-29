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Polonya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Polonya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Polonya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Polonya'nın Zielona Gora şehrindeki bir lisede, kız öğrenci rastgele girdiği sınıfta 3 kız öğrenciyi bıçakladı. Yaralı öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırgan ise gözaltına alındı.

Polonya'nın batısında yer alan Zielona Gora şehrindeki Krzysztof Kieslowski Lisesi'nde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Zachodnia Sokak'ta bulunan lisede öğrenim gören 17 yaşındaki bir kız öğrenci bu sabah ders esnasında rastgele girdiği bir sınıfta 3 kız öğrenciyi bıçakladı. Olay esnasında sınıfta büyük panik yaşanırken, öğrenciler çığlıklar içerisinde dışarı kaçtı. Yaşanan kargaşa üzerine sınıfa gelen öğretmenler saldırgan öğrenciyi etkisiz hale getirmeyi başardı. Aldıkları bıçak darbesi sonrası ikisi sırtından, biri yüzünden yaralanan üç kız öğrenci okula çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ismi açıklanmayan saldırgan öğrenci ise yine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Saldırı planını sosyal medya hesabından paylaşmış

Polis olaya ilişkin inceleme başlatırken, saldırının nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Olay sonrası medyaya açıklamalarda bulunan okulun öğrencileri ise saldırgan öğrencinin olay öncesi sosyal medya hesabında "2 gün sonra her şey bitecek", "Yarın bir şeyler olacak" şeklinde paylaşımlarda bulunduğunu, konuyu okul yönetimiyle paylaştıklarını ancak okul yönetiminin söz konusu paylaşımları öğrencinin rehber öğretmen tarafından görüşmeye çağrılması için yeterli bulmadığını ileri sürdü.

Ebru Orhan
 

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