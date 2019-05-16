Polonya'da öldürülen 16 yaşındaki Türk genç toprağa verildi

Varşova'nın Wawer ilçesindeki Kral Macius İlkokulu'nda geçtiğimiz Cuma günü 15 yaşındaki Polonyalı Emil B. tarafından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş için Varşova Tatar Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Tanıkların ifadesine göre çevresiyle problemleri olan, şiddet içeren eylemleri dolayasıyla okul yönetiminin de dikkatini çeken Emil B.'nin 6 bıçak darbesiyle hayattan kopardığı Yakup Kızıltaş'ın cenazesine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda okul arkadaşı da katıldı. Ailesinin ayakta durmakta güçlük çektiği cenaze töreninde aileyi, yakınları ve Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül teselli etti.

Talihsiz gencin toprağa verilmesinin ardından İHA'ya konuşan babası Mustafa Kızıltaş, oğlunun okuldaki uyuşturucu satan çetenin kurbanı olduğunu söyledi. Baba Kızıltaş, “Evladımı uyuşturucu batağına çekmeye çalıştılar, hem içirmeye hem de sattırmaya çalıştılar. Oğlum bunu bize anlatınca hemen polise haber verdik. 3 gün sonra da bu olay oldu. Söyleyecek söz bulamıyorum. 2 oğlum daha var, onlar da okula gidiyor. Polonya devletinden okulların güvenli yer olmasını istiyorum, uyuşturucudan uzak yerler olmasını talep ediyorum. Katilin de en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Olay geçtiğimiz Cuma günü Varşova'daki Wawer ilçesindeki bir ilkokulda meydana gelmişti. 15 yaşındaki Polonyalı Emil B. kendinden bir üst sınıfta okuyan Yakup Kızıltaş'a önce "Cuma günü televizyon yıldızı olacaksın" yazan bir mesaj göndermişti. Annesi Polonyalı, babası Türk olan Kızıltaş, bir süredir Emil B. tarafından rahatsız edildiğini aktardığı ailesine söz konusu mesajı göstermiş, bunun üzerine aile ertesi günü okula Yakup Kızıltaş'la birlikte annenin de gitmesine karar vermişti.

Cuma günü sabah saatlerinde okula annesiyle gelen Yakup Kızıltaş'ı koridorda yakalayan Emil B. Kızıltaş'ı önce sırtından bıçaklamış, daha sonra sıkıştırdığı sınıfta öldürmüştü. Saldırganın daha sonra yapılan tahlillerinde olay esnasında uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu ortaya çıkmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polisin soruşturmayı genişletmesi sonrası gözaltına alınan 15 yaşında iki kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ebru Orhan