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Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı

Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı
Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı

Polonya'nın başkenti Varşova'da belediye otobüsü viyadükten düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı - Tıkla İzle

Polonya'nın başkenti Varşova'da Szczesliwice-Nowy Dwor arasında sefer yapan 186 hat nolu belediye otobüsü Grot-Rowiecki köprüsündeki viyadükten düştü. Otobüs şans eseri aşağıda araçların yoğun olarak kullandığı Vislostrada'ya değil de yol kenarındaki bisiklet yoluna düşerken, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Otobüste toplamda 30 kişinin seyahat ettiği belirtilirken, kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor.

Ebru Orhan
 

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