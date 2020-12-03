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Polonya'da son 24 saatte korona virüsten 620 kişi öldü

Polonya'da son 24 saatte korona virüsten 620 kişi öldü
Polonya'da son 24 saatte korona virüsten 620 kişi öldü

Orta Avrupa ülkesi Polonya'da son 24 saatte 14 bin 838 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, 620 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Polonya Başbakan Mateusz Morawiecki ise aşılamanın 2 aya kadar başlayacağını, aşının herkes için ücretsiz ancak zorunlu olmayacağını açıkladı.

İkinci dalga korona virüs kabusuyla mücadele eden Polonya'da 15 bine yakın yeni vaka görüldü. Polonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte 14 bin 8438 vaka tespit edildiği, 620 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede halen 20 bin 477 kişinin hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ifade edilen açıklamada bin 986 kişinin de solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi. Halen 289 bin 972 kişinin karantinada bulunduğunu bildiren Bakanlık, 646 bin 560 kişinin de iyileştiğini aktardı. Son rakamlarla birlikte ülkede pandeminin başından bu yana görülen vaka sayısı 1 milyon 28 bin 610 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 828'e yükseldi.
İngiltere yaygın aşılamaya hazırlanırken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise ülkede aşılamanın 2 aya kadar başlayacağını açıkladı. Aşının ücretsiz olacağını ifade eden Mateusz Morawiecki, aşılamanın zorunlu değil de gönüllülük esasına dayalı olacağını belirtti. Aşılama takviminde önceliğin sağlık çalışanları, bakım evi çalışanları ve sakinleri, pandemiyle mücadelede görev alan asker ve poliste olacağını kaydeden Morawiecki, 17 Ocak'ta sona erecek sömestr tatili sonrası okullarda örgün öğretime dönülmesinin ise o dönemki göstergelere bağlı olacağını aktardı.

Ebru Orhan
 

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