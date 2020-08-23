Polonya'da trafik kazası: 9 ölü

Polonya'nın Aşağı Silezya bölgesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti. 88 numaralı devlet karayolunun Kleszczow-Gliwice kısmında meydana gelen kazada minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada minibüste bulunanların tümü hayatını kaybetti. Şoför dahil 49 kişinin bulunduğu otobüste ise 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan otobüs şoförü ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Otobüs güvenlik görevlilerini taşıyordu

Wroclaw'dan Gliwice kentine dönmekte olan otobüsteki yolcuların tümünün bir güvenlik firması çalışanı oldukları, dün akşam oynanan bir futbol karşılaşmasında güvenliği sağladıktan sonra otobüsle evlerine döndükleri belirlendi. Sağanak yağışın etkili olduğu sırada yaşanan kazada ilk belirlemelere göre minibüs şoförünün hakimiyetini kaybettiği, şoför aracın şarampole yuvarlanmaması için çaba sarf ederken minibüsün yan devrilerek sürüklendiği belirlendi. Bu esnada karşı yönden gelen otobüs, yolda sürüklenen minibüse tavan kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 9 kişi ezilerek feci şekilde can verdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları gece boyunca devam ederken, Aşağı Silezya polisi ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Ebru Orhan