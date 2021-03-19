Polonya'da vaka sayıları 2 milyonu aştı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının üçüncü dalgasının etkisini arttırdığı Avrupa ülkelerinden Polonya'da toplam vaka sayısı 2 milyonu geçti. Polonya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 25 bin 998 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 10 bin 244'e ulaştı. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 419 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 48 bin 807'ye yükseldi. Mevcut hasta sayısı 341 bin bin 165 olarak açıklanırken, 384 bine yakın kişinin de karantinada olduğu bildirildi.

3'üncü kez ulusal karantina ilan edildi

Korona virüsün üçüncü dalgasının bu ayın sonu ve önümüzdeki Nisan başında zirve yapması beklenen Polonya'da sağlık sistemi çökmenin eşiğine geldi. Yarından itibaren ülke genelinde yeniden tam kapanmaya gidilecek. Geçtiğimiz günlerde Masurian, Pomeranian, Mazovian, Lubusz bölgelerinde tam kapanma ilan edilmesine karşın durumun tüm ülke çapında gittikçe kötüleşmesi üzerine yurt çapında tam kapanmaya gidilmesi kararı alındı. Buna göre, yarından itibaren ülkedeki tüm oteller, kayak pistleri, yüzme havuzları, spor tesisleri, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, müze, sanat galerisi gibi kültür kurumları yeniden kapanacak. Masurian, Pomeranian, Mazovian, Lubusz bölgeleri dışında kalan 12 bölgede örgün öğretime devam eden 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri de 22 Mart pazartesi gününden itibaren yeniden uzaktan eğitime geçecek.

Ülkede ilk ulusal karantina 13 Mart 2020'de ilan edilmiş, sınırlar yabancılara kapatılmış, temel ihtiyaç maddesi satan yerler dışında tüm işyerleri kapatılmıştı. Yaz aylarında önlemlerde gevşemeye gidilirken, ikinci dalganın başladığı Kasım ayında önlemler sıkılaştırılmış, nihayetinde 28 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere ikinci kez ulusal karantina ilan edilmişti. Şubat 2021 itibarıyla alışveriş merkezleri, oteller ve sanat kurumlarının açılması gibi bir takım önlemlerde kısmi gevşemeye gidilen Polonya'da üçüncü dalganın yükselişe geçmesiyle 3'üncü kez ulusal karantina ilan edildi.

Ebru Orhan