Polonya'da yüzbinlerce öğretmen greve gitti

Polonya'da bir süredir hükumetle öğretmen sendikaları arasında öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin devam eden görüşmelerin fiyaskoyla sonuçlanması üzerine öğretmenler ülke genelinde greve gitti. Sendikaların ülke genelinde 20 bin okulda yaptığı referandumda öğretmenlerin yüzde 78'i grev yönünde oy kullanmıştı. Bu gelişmenin ardından hükumet temsilcileri ile sendika yöneticileri arasında son olarak Pazar gecesi gerçekleşen görüşmelerde de sonuç alınamadı. Ülke genelinde 8 Nisan Pazartesi sabahı itibarıyla yüzbinlerce öğretmen iş bıraktı. Okullardaki grev yüz binlerce çalışanı da olumsuz etkiledi, zira okullarda derslerin yapılmayacak olması dolayısıyla çocuklarını bırakacak kimseleri olmadığı için yüz binlerce veli de iş yerlerinden izin almak zorunda kaldı.

Hiçbir maddede anlaşılamadı

Eğitim Bakanı Anna Zalewska'nın istifasını talep eden sendikalar, en düşük öğretmen maaşının 800 zloti (bin 177 TL) olduğu Polonya'da maaşlara bin zloti zam yapılmasını talep ederken eğitim bütçesine daha fazla pay aktarılmasını, meslekte yükselme kriterleri başta olmak üzere özlük haklarında bir takım değişikliklere gidilmesini istiyorlar. Hükumet ise yüzde 10'u Eylül ayında yürürlüğe girecek şekilde 2019 yılı için maaşlara toplamda yüzde 15'lik zam, öğretmenler üzerindeki bürokratik yükün azaltılmasını, öğretmen değerlendirme sisteminde değişiklik önerdi.

Öğretmen maaşlarında önemli artışı da içeren hükumetin eğitim sisteminde köklü değişiklik olarak nitelediği “toplumsal sözleşmenin” ise 2020 yılından itibaren yürürlüğe girmesi teklifi de sendikalar tarafından kabul görmedi. Hukuk ve Adalet Partisi (Prawo i Sprawiedliwosc) hükumetinin sunduğu öneriyi kabul eden tek sendika ise kimi çevrelerce hükumet yanlısı olduğu ileri sürülen Solidarnosc sendikası oldu. Polonya Öğretmenler Sendikası ve Sendika Forumu üyesi öğretmenler ise talepleri karşılanıncaya kadar greve devam edeceklerini bildirirken, 10-17 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan ortaokul giriş sınavlarında öğretmenlerin çoğunun grevde olması dolayısıyla gözetmen probleminin nasıl çözüleceği halen belirsizliğini koruyor.

Ebru Orhan

