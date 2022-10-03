Polonya'dan Almanya'ya 'savaş tazminatı' notası

Polonya, yarın Almanya'ya İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için tazminat talep ettiği diplomatik notayı iletecek. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau düzenlediği basın toplantısında, Almanya'ya iletilmek üzere ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda verdiği kayıpların tazmini için hazırlanan diplomatik notayı imzaladığını duyurdu. Notada, Almanya saldırısı ve işgalinin sonuçları konusunda kalıcı, kapsamlı, nihai, yasal ve maddi tarafların acil adımlar atması gerektiğine dair inancın dile getirildiğini belirten Rau, yapılacak düzenlemelerin Alman makamlarının İkinci Dünya Savaşı'nın, özellikle Polonya ve Polonyalılara verilen zararın gerçek resminin Alman toplumuna sunulmasını, savaşın kurbanlarının anılmasında uygun bir işbirliği içermesini gerektiğini dile getirdi.

Ebru Orhan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.