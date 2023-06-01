Polonya'dan Moldova'ya 6 uçak dolusu silah ve mühimmat

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Moldova polisine silah, cephane ve teçhizat gönderilmesi kararı aldıklarını bildirdi. Kaminski sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "İçerideki istikrarsızlaştırma girişimlerine direnen bağımsız ve egemen Moldova bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Moldova polisine büyük miktarda silah, cephane ve teçhizat gönderilmesine karar verdim" dedi.

Söz konusu silahların ülke içinde istikrarı bozma girişimlerini önlemeye yardımcı olacağını belirten Kaminski, silahların 2 adet C-130 Hercules ve 4 adet CASA C-295M uçaklarıyla taşındığını söyledi. Kaminski ayrıca, Moldova tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya yanlısı ŞORA partisi lideri Ilana Şora'yı da yaptırım listesine aldıklarını duyurdu.

Ebru Orhan

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