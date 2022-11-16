Polonya'dan Rusya'ya nota

Polonya'nın Ukrayna sınırına 6 kilometre mesafede bulunan Przewodowo köyüne füze düşmesi sonucu 2 Polonya vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, dün gece yarısı Rus yapımı füzeye ilişkin derhal açıklama yapması talebiyle Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i acilen Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina gazetecilere yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun Rus Büyükelçi ile görüşmesinin "sorunsuz, sessiz ve el sıkışmadan" gerçekleştiğini bildirdi.

Ebru Orhan



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