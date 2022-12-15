Polonya'dan Türk öğrencilere burs

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Avrupa Koleji (College of Europe) Natolin Burs Programı kapsamında “Avrupa Koleji Natolin Bursları Basın Toplantısı ve Resepsiyonu” AB Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçisi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Polonya Büyükelçiliği Geçici İşgüderi Radoslaw Sadowski katıldı. Toplantıda, Avrupa Natolin Kampüsünde yüksek lisans yapmaları için Polonya Hükümeti tarafından Türk öğrencilere verilecek olan burs programı tanıtıldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Avrupa Koleji Burs Programı” kapsamında 2023-2024 akademik yılında iki Türk öğrenciye Natolin Kampüsünde burs verilecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçisi Faruk Kaymakcı burada yaptığı konuşmasında, “Polonya, Avrupa Birliğine aday ülkelerin vatandaşlarına Avrupa Koleji'nin Natolin Kampüsünde burs veriyor. Polonya, Türkiye'nin büyüklüğünü de dikkate alarak bu yıl bize iki burs veriyor. Bizim için önemli olan bu burs her yıl düzenli olarak devam etmesidir” dedi.

“İki kampüste de öğrenciler ve eğitim nitelikli”

Avrupa Birliği'nin bütünleşmesi açısından Avrupa Koleji'nin önemli olduğunu aktaran Kaymakcı, Avrupa Koleji'nde iki kampüs olduğunu ve bu her iki kampüste de öğrencilerin ve eğitimin nitelikli olduğunu belirtti.

“Bugüne kadar 149 öğrencimiz eğitim aldı”

2010 yılından bu yana Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Türkiye'den Avrupa Koleji'ne daha fazla Türk öğrenci gitmesi amacı ile burs verildiğini belirten Kaymakcı, "Avrupa Birliği Başkanlığı bursu sayesinde bugüne kadar 149 öğrencimiz Avrupa Birliği Başkanlığı'nın sağlamış olduğu burslarla Avrupa Koleji'nin kampüslerinde eğitimi alma fırsatı buldu" ifadelerini kullandı.

Avrupa Koleji'ne her yıl 10 veya 15 öğrencinin yüksek lisans yapmaya gönderildiğini ifade eden Kaymakcı, "Türk özel sektörünün firmalarımızın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine katkı olması amacıyla vermiş oldukları burslar bizim için çok önemli" diye konuştu. "Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs" başvuruları 18 Ocak'a kadar devam edecek.

Yunus Emre Aytekin - Berkay Hasan Karayakas

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.