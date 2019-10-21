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Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Polonyalı turist hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sorgun Mahallesi'nde eşiyle birlikte tatil yapmakta olan 74 yaşındaki Polonyalı Leszek Waladylaw Karaczyn, eşi tarafından otel odasında hareketsiz halde bulundu. Ambulansla Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırılan Leszek Waladylaw Karaczyn, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Leszek Waladylaw Karaczyn'in cesedi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arif Kaplan
 

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