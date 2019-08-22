İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polonyalı turistlerin üzerine yıldırım düştü: 3 ölü, 22 yaralı

Polonyalı turistlerin üzerine yıldırım düştü: 3 ölü, 22 yaralı
Polonyalı turistlerin üzerine yıldırım düştü: 3 ölü, 22 yaralı

Polonya'da Tatra dağlarında tatil yapan turistlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Polonya'nın güneyindeki Tatra dağlarında tatil yapan bir grup turistin bulunduğu yere yıldırım düştü. Slovakya sınırında bulunan Tatra dağlarının en yüksek zirvelerinden biri olan Giewont dağ masifinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 13 yaşında bir çocuk da bulunuyor. 

Bölgedeki otel ve pansiyonlarda kalan turistlerin havanın güneşli olmasını fırsat bilerek Giewont'un en yüksek noktasında bulunan metal haç kısmına çıkmasından hemen sonra bir fırtınanın çıktığı belirtildi. Fırtına sonrası bölgeye ulaşımın giderek zorlaşması sonucu kurtarma ekiplerinin ilk olarak olay yerine yürüyerek ulaştığı kaydedildi. 

İlerleyen saatlerde ise fırtınaya rağmen yaralıları kurtarmak için Krakow, Gliwice ve Kielce kentlerinden 3 helikopter bölgeye doğru havalandı. Yaralıların bir kısmı civarda bulunun pansiyonda tedavi altına alınırken, bölgede bir kriz masası oluşturuldu. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.  

Ebru Orhan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.