Polonyalılar sandık başında

Polonya'da 30 milyonu aşkın seçmen parlamentonun alt kanadı Sejm ve üst kanadı Senato üyelerini belirlemek için sandık başında. Yerel saatle saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi ülke genelinde sakin seyrederken, resmi olmayan ilk sonuçların saat 21.00'da sandıkların kapanmasının ardından açıklanması bekleniyor.



Yüzde 70 seviyesinde katılım beklenen seçimlerde katılım rekoru kırılacağı öngörülürken, seçimlerden yüzde 40'ın üzerinde oyla iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tek başına iktidar olmak için gerekli olan 231 vekil sayısının üzerinde vekil çıkarması beklenen PiS'i takip eden ikinci partinin ise liberal çizgideki Vatandaş Platformu'nun (Koalicja Obywatelska) olması bekleniyor.

Anketlere göre yüzde 13 civarında oyla Sol İttifak'ın (Lewica) da parlamentoya girecek bir diğer parti olurken, milliyetçi-liberal çizgideki Polonya Koalisyonu (Koalicja Polska) ile aşırı milliyetçilerin oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja) oluşumlarının oyları ise yüzde 5'lik seçim barajı civarında seyrediyor. Parlamentonun alt kanadı Sejm'e 460 vekilin, Senato'ya ise 100 senatörün seçileceği seçimlerin kesin sonuçlarının ise 14 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Ebru Orhan

