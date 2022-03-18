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Polonya'ya geçen Ukraynalı mültecilerin sayısı 2 milyonu aştı

Polonya'ya geçen Ukraynalı mültecilerin sayısı 2 milyonu aştı
Polonya'ya geçen Ukraynalı mültecilerin sayısı 2 milyonu aştı

Polonya Sınır Koruma Teşkilatı, Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkeyi terk ederek Polonya'ya gelen Ukraynalıların sayısının 2 milyonu geçtiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarından kaçan siviller komşu ülkelere sığınıyor. Polonya Sınır Koruma Teşkilatı (Straz Graniczna) tarafından yapılan açıklamada, bu sabah itibarıyla Polonya'ya sığınan Ukraynalı mülteci sayısının 2 milyonu aştığı bildirildi.

18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'yı terk etmesinin yasaklanması nedeniyle mültecilerin çoğunu kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler oluşturdu. Savaştan kaçan Ukraynalılar otel ve misafirhanelerin yanı sıra ülke genelinde kendileri için hazırlanan spor salonları ve fuar alanlarındaki yatakhanelerde kalıyor.

Savaş mağdurlarına 1,5 yıllık oturum hakkı

Polonya hükümeti, savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mültecilerin tamamına 1,5 yıllık oturum verilmesini kararlaştırdı. Çalışma izni de verilen mülteciler, Polonya'da sağlık ve eğitim hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ebru Orhan
 

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