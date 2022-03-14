Polonya'ya gelen Ukraynalı mülteci sayısı 1,7 milyonu aştı

Rusya-Ukrayna savaşı 19. gününde devam ederken, Ukrayna'dan komşu ülkelere mülteci akını da sürüyor. En çok göç alan ülkelerden biri Polonya olurken, Polonya Sınır Koruma Teşkilatı (Straz Graniczna) yayınladığı açıklamayla dün yerel saatle 19:00 itibarıyla ülkeye giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısının 1 milyon 720 bine ulaştığını duyurdu.

Otel ve pansiyonların yanı sıra spor salonları ve fuar alanlarında kendileri için hazırlanan yatakhanelerde kalan mültecilerin 300 bine yakınının Varşova'ya geldiği kaydedilirken, mültecilerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan yasa da yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda Ukraynalıların resmi dairelerde işlemlerini yaptırabilmeleri için gerekli olan PESEL numaraları dün verilmeye başlandı. Bununla birlikte tüm mültecilere 1 buçuk yıllık oturum verilmesi, çalışma izni sağlanması, sağlık ve eğitim hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanması da kararlaştırıldı.

"Göç krizleri suç gruplarını cezbediyor"

Polonya'ya mülteci akını sürerken Varşova Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi'nden Profesör Maciej Duszczyk katıldığı bir televizyon programında Ukraynalı mülteci sayısının 7 milyonu bulabileceğini söyledi. Her şeyin, durumun nasıl gelişeceğine bağlı olduğunu belirten Duszczyk, en radikal senaryoya göre Polonya'ya 7 milyon mültecinin gelebileceğini, bunların 4 milyonunun muhtemelen Polonya üzerinden başka ülkelere gideceğini ifade etti. Bu kişilerin tamamının Polonya'da kalması durumunda devletin karşı karşıya kalacağı zorluklara da dikkat çeken Duszczyk, "İlk desteği sağlamaktayız, spor salonlarındaki yatakhanelerde konaklıyorlar ancak bu durum ne kadar süre işleyebilir?" şeklinde konuştu. Profesör Duszczyk, mültecilerin yoğun olarak bulunduğu kentlerdeki kalabalığın dağıtılması gerekliliğine de işaret etti. Yaşanmakta olan göç krizlerinin kadın ve çocuk ticareti yapan suç gruplarını cezbettiğini, savaştan zarar görmüş ve ülkeden kaçan insanların maruz kalması muhtemel bu tür tehlikeleri önlemenin devletin görevi olduğuna da değinen Duszczyk, "İnsanlık trajedisinin önüne geçmek için her şeyi yapmalıyız ancak ortaya çıkan risklerin de farkındayız. Son 3 haftada 1,7 milyon savaş mültecisi çok büyük bir rakam, kimse tam olarak bunun üzerinde kontrolü sağlayamaz ama riski minimale indirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Ebru Orhan

