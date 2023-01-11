Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı sayısı 9 milyonu aştı

Polonya Sınır Muhafaza Birimi Straz Graniczna Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlattığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı sayısının dün itibarıyla 9 milyon 74 bine ulaştığını duyurdu. Dün 29 bin 900 kişinin Polonya'ya giriş yaptığını belirten Polonya Sınır Muhafaza Birimi, gelenlerin çoğunu ise kadın ve çocukların oluşturduğunu kaydetti. Seferberlik nedeniyle 18-60 yaş arasındaki erkeklerin Ukrayna'dan çıkışı yasaklanırken, sağlık sorunları, engellilik gibi durumları olan yetişkin erkeklerin Ukrayna'dan çıkışına izin veriliyor.

Polonya Sınır Muhafaza Birimi savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Polonya'ya sığınıp da geri dönen Ukraynalı sayısının ise 7 milyon 258 bin olduğunu açıkladı. Dün 21 bin 400 Ukraynalının ülkesine döndüğü, şu anda Polonya'da mülteci statüsünde ise 2 milyona yakın Ukraynalının bulunduğu bildirildi.

Mülteciler, Polonya parlamentosunun geçtiğimiz aralık ayında kabul ettiği yasaya göre 1 Mart'tan itibaren ülkedeki barınma ücretlerinin bir kısmını kendileri karşılayacak. Yasaya göre Polonya'da 120 günden fazla kalacak her Ukraynalı mülteci, günlük 40 zlotiyi (8 euro) geçmemek suretiyle kendisi için yapılan masrafların yüzde 50'sini kendi cebinden ödeyecek. İkamet süresinin 180 günü aşması durumunda ise Ukraynalı mülteciler günlük 60 zlotiyi (13 euro) geçmemek kaydıyla söz konusu masrafların yüzde 75'ini kendileri karşılayacak. Engelliler, çocuklar, emekliler, hamile kadınlar, 12 yaş altında çocuğu bulunanlar, 3 çocuk sahibi aileler ve maddi açıdan zor durumda olan mülteciler ise söz konusu barınma ücretinden muaf tutulacak.

Ebru Orhan

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