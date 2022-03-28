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Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı
Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin alınan kararlar kapsamında Polonya, ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğunı kaldırdı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanan aşı ve PCR testi zorunluluğu uygulamasını kaldıran ülkelere Polonya da dahil oldu. Alınan kararla yolcular, aşı ve PCR testi ibraz etmeden bu ülkeye giriş yapabilecek. Konuya ilişkin Türk Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcuları resmi sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruyla bilgilendirerek, “Polonya'ya seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur” açıklamasında bulundu.

Ferhat Yasak

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