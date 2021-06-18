Polyester fabrikasında çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde mika ve polyester üzerine üretim yapan bir fabrikada yangın çıktı. İddialara göre art arda duyulan patlama seslerinin ardından fabrikanın alev alması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin yanı sıra AFAD ekibi de sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan işçiler dumandan ve alevden etkilendi. Söz konusu işçiler 112 ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından fabrikada olabilecek bir patlamaya karşı önlem aldı.

Yangın çıkan fabrikanın yan fabrikasında çalışan Selin Göksu, büyük bir patlama ve çığlık sesiyle insanların dışarı kaçmaya başladıklarını belirterek, "Fabrika alev almaya başladı. O arada zaten ben de ambulansı ve itfaiye ekiplerini aradım. Biraz geç müdahale edildi ama fabrikayı bir anda alev aldı. Bayağı şiddetli bir patlama sesi geldi, tıpkı gök gürültüsü gibi" dedi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Mevlüt İşli - Yunus Özkan