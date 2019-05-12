Pompalı tüfekle binaya rast gele ateş açtı

Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre gece 01.30 sularında Antepli sokakta bulunan bir eğlence merkezi önüne otomobil ile gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfek ile rast gele ateş açılması sonucunda bir işyerinin duvarlarına saçma isabet etti.Şüpheli şahıs olayın ardından otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ile şüpheli şahıs arasında kent merkezinde bir süre devam eden kovalamacanın ardından çevre yolu mevkiinde izini kayıp ettiren şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Hasan Eryılmaz

